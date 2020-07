Spalle al muro e pistola puntata contro, costretto a consegnare l'incasso

Hanno atteso che il negozio fosse vuoto e, quando il proprietario è rimasto solo, sono entrati in azione. In due, con il volto travisato da caschi integrali, mascherina e guanti, hanno spinto il malcapitato contro il muro, minacciandolo con una pistola che gli è stata puntata alla testa. Gli hanno prima chiesto di vuotare le tasche, poi di consegnare l'incasso. Erano i soldi di quattro giorni di lavoro: oltre 5mila euro. Vittima di questa rapina, avvenuta mercoledì poco dopo le 21.45, è stato il titolare del negozio di alimentari Sadia Minimarket di Mosammed Laily Akter, attività che si trova in via Luigi Gasparinetti, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, a Treviso. Il proprietario del negozio, sotto choc, non ha potuto far altro che allertare la polizia che è immediatamente intervenuta con alcune pattuglie della squadra volanti. Sequestrati dagli investigatori della squadra mobile di Treviso i filmati di videosorveglianza del negozio. I malviventi parlavano con accento straniero e una volta usciti dal minimarket sono scappati a piedi: è probabile che la moto fosse nascosta in una viuzza poco distante. Il vicino bar era stato chiuso temporaneamente dalla polizia proprio ieri, mercoledì, e non ci sono stati testimoni a questo grave episodio che preoccupa non poco gli altri negozianti della zona.

