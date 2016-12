La casa in cui sono state rapinate è sigillata dal Ris: anziane passano il Natale in ospizio

TREVISO Sono trascorsi più di due mesi da quando, lo scorso 17 ottobre, vennero malmenate e rapinate in casa da un ignoto bandito. Da allora le vittime, due anziane di più di 80 anni, le sorelle Bruna e Ida Bruni, non hanno più potuto tornare all'interno della propria abitazione, un appartamento di vicolo Marco Polo a Treviso. Il motivo? La scena del crimine, dopo i rilievi svolti dai carabinieri del Ris di Parma lo scorso 9 novembre, è stata letteralmente sigillata per non contaminare le stanze con eventuali altre tracce. E così le sorelle sono state costrette a trascorrere il Natale in due diverse case di riposo, a Santa Bona e in centro città. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso di giovedì 29 dicembre. Sono ancora attualmente in corso le indagini per dare un volto ai rapinatori che peraltro non riuscirono a mettere le mani sul vero "tesoretto" presente in casa, 50mila euro in contanti, frutto delle rispettive pensioni sempre incassate e mai portate in banca.