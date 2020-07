Lutto tra i commercianti del centro storico, addio a Renzo Garbellotto

Grave lutto per il commercio in centro storico a Treviso che perde una delle sue colonne. Si è spento, all'età di 91 anni, l'imprenditore Renzo Garbellotto, fondatore della "Sanagens" di via Sant'Antonino, uno dei principali centri ortopedico-sanitari di tutta Italia e titolare di due importanti negozi in città. Personaggio poliedrico, dalle grandi visioni e dalle brillanti intuizioni, Garbellotto è ricordato da tutti con grande affetto e nostalgia: fu lui a volere l'installazione della "fontana delle tette" nella Galleria Romana, divenuto nel tempo un simbolo della città e meta dei turisti. Il commerciante, membro del Rotary club, fondò e gestì fino alla pensione i negozi di sanitaria tra Calmaggiore e la Galleria Romana: da residente del centro (abitava con la famiglia in città giardino) promosse fin dagli anni '80 la pedonalizzazione del centro storico e recentemente sostenne il comitato "No aeroporto". Lascia la moglie, Annamaria, ex insegnante (ora in pensione) dell'istituto "Riccati" di Treviso: tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. Il funerale sarà celebrato martedì alle 11.15 al Duomo di Treviso.

