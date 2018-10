Sorprende i ladri e li fotografa: arrestati dalla polizia

Altri due "topi d'appartamento" arrestati, la scorsa notte, dagli agenti delle volanti della polizia di Treviso. A finire in manette B.L., 25enne trevigiano, e S.A., 18enne bengalese, residente in un Comune della provincia e con vari precedenti alle spalle per furti e rapine. I due malviventi sono stati bloccati dai poliziotti, poco dopo la mezzanotte, lungo la Restera, a pochi passi dal fiume Sile: avevano poco prima tentato di entrare all'interno di un'abitazione, scavalcando il cancello del giardino per poi scassinare la porta d'ingresso.

Proprio il rumore provocato dal tentativo di effrazione ha risvegliato il padrone di casa, un trevigiano di 50 anni che stava andando a letto: l'uomo e la moglie, vedendo attraverso lo spioncino quando stava succedendo, hanno subito lanciato l'allarme al 113, mettendo poi in fuga i ladri, fotografandoli mentre stavano scavalcando il cancello per fuggire ( le immagini sono presenti nella gallery sottostante ). Nel frattempo gli agenti delle volanti, piombati molto rapidamente sul posto, hanno fermato i due ladri che nel frattempo avevano abbandonato poco distante i loro attrezzi da scasso.