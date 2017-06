"C'è un serpente sulla riva del Sile": paura tra i passanti in Restera

TREVISO "C'è un serpente sulla riva del Sile": a lanciare l'allarme alla nostra redazione alcuni passanti che stamattina stavano transitando lungo la Restera, a Treviso. Una lettrice ha corredato la segnalazione con alcune foto: fortunatamente il rettile, nonostante le dimensioni, era assolutamente innocuo. Sul caso, per fare maggior chiarezza, abbiamo chiesto lumi al veterinario ed esperto di rettili Marco Martini, di Spresiano. "E' una natrice o più probabilmente un biacco. In ogni caso di tratta di serpenti autoctoni e protetti, oltre che utili perchè si nutrono di roditori. Ovviamente non è assolutamente velenoso".