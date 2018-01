Abbandona trenta sacchi di rifiuti nel Sile, ecovandalo incastrato

TREVISO Trenta sacchi di rifiuti abbandonati sulla riva del Sile in località Sant'Antonino. A segnalarli un cittadino di Treviso che si è subito rivolto agli agenti della polizia locale. I vigili, dopo aver eseguito un primo sopralluogo utile all'individuazione dei rifiuti ed alla loro catalogazione hanno chiesto ausilio all'ufficio vigilanza del Consiglio di Bacino Priula, che si è preso carico di eseguire analisi sul contenuto dei sacchi, recuperati da Contarina. Attraverso l'ispezione dei rifiuti è stato possibile creare un profilo geografico e dell'utente produttore dei rifiuti; l'analisi della località dell'abbandono e le tracce ancora presenti sul posto, hanno permesso l'individuazione certa dell'autore del fatto. L'attività di indagine della polizia locale ha permesso, nel giro di pochi giorni, di mettere in relazione i materiali abbandonati con un uomo di nazionalità rumena, residente nei pressi del luogo dell'abbandono, il quale aveva inteso sbarazzarsi nella maniera apparentemente più semplice di ciò che si trovava all'interno di un immobile recentemente occupato .

Ma, in particolare, gli uomini della vigilanza, coordinati dal comandante Tondato, hanno riscontrato, oltre che dal materiale contenuto all'interno dei sacchi, anche dalle corrispondenze morfologiche tra le foglie di edera contenute in un sacco e quelle ancora presenti all'interno dell'abitazione dell'autore, il quale, interrogato, non ha potuto negare l'evidenza dei fatti.