Getta per strada l'immondizia ma viene colta sul fatto dalla polizia locale

Eco-vandalo colto in flagranza dalla Polizia Locale di Treviso: stavolta il "furbetto" risiedeva a poche decine di metri dal luogo dell'abbandono ed è tornato a casa con il sacchetto dell’immondizia e 400 euro di sanzione. L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 6.45: il Nucleo antidegrado, durante un servizio in borghese, ha sorpreso una signora di quasi 70 anni mentre depositava i rifiuti in via Luzzatti, nei pressi del negozio Tigotà. «Gli agenti sono immediatamente intervenuti fermando la signora subito dopo l'abbandono del sacchetto», spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «Sorpresa dalla presenza degli agenti non ha potuto smentire che stava abbandonando l’immondizia». Negli ultimi giorni sono stati elevati altri due verbali da 400 euro per un nuovo abbandono sulla Feltrina nei pressi delle scuole Coletti e un altro in via Vasari: entrambe le violazioni sono frutto di accertamenti effettuati con foto-trappole e di indagini svolte dalla polizia locale in collaborazione con gli ispettori di Priula.

«I servizi per contrastare gli eco-vandali sono quotidiani e continueranno senza sosta -chiude Gallo- Sono state piazzate numerose foto-trappole e i servizi in borghese del nucleo antidegrado sono programmati a tutte le ore del giorno. Si invitano comunque i cittadini a segnalare ogni situazione anomala o irregolare scrivendo a pl.antidegrado@comune.treviso.it».