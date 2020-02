Maxi rissa in piazza Borsa, otto giovani denunciati

Sono ben otto i giovani che sono stati identificati e denunciati alla Procura di Treviso e alla Procura per i minori di Venezia per la violenta rissa scoppiata nel pomeriggio dello scorso 11 febbraio in piazza Borsa a Treviso, non distante dal supermercato "Pam". L'indagine è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. A finire nei guai un marocchino di 32 anni, un ucraino 24enne, un brasiliano di 19 anni, un ragazzo pugliese di 19 anni, un 18enne marocchino e tre trevigiani di 15, 17 e 18 anni. Nella rissa erano rimasti feriti lievemente il 15enne ed il 17enne mentre il 32enne aveva a suo carico il divieto di ritorno nel Comune di Treviso, emesso nel 2017. Il ragazzo brasiliano venne trovato in possesso di un coltello con una lama di 5 centimetri.