Rissa da saloon di fronte al ristorante, coinvolti più di trenta stranieri

TREVISO Bottiglie lanciate, calci e pugni, bidoni dell'immondizia spostati e scagliati. Scene degne di un film di Bud Spencer quelle della maxi-rissa che domenica sera, poco prima di mezzanotte, è avvenuta all'esterno del ristorante "Wakis" di Treviso, all'incrocio tra la strada Feltrina e via Mauro. Coinvolti nella zuffa, provocata forse dalla forte assunzione di alcolici dei protagonisti, almeno una trentina di persone, quasi tutte di nazionalità straniera, in particolare africana. Sul posto, riferisce il Gazzettino di Treviso in edicola oggi , sono intervenute le forze dell'ordine, contattate da alcuni residenti: buona parte dei protagonisti della rissa si sono dileguati ma c'è anche chi ha pensato bene di attaccare e malmenare anche gli uomini in divisa. E' il caso di un richiedente asilo 39enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale (comparso lunedì di fronte al giudice del tribunale di Treviso, ha patteggiato 10 mesi di reclusione) mentre un 19enne se l'è cavata con una denuncia a piede libero.