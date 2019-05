Sport trevigiano in lutto: è scomparso Roberto Contento

E' scomparso questa mattina, lunedì, Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001. Contento ha avuto una lunga carriera come dirigente sportivo, a partire dalla fine degli anni '60, quando fu segretario e presidente del Coni provinciale di Treviso. Dal '72 all'84 fu segretario del Coni Veneto e quindi dirigente del Coni per il Nord Italia. Diresse anche la Scuola dello Sport del Coni all'Acquacetosa tra l'88 e il '91, prima di approdare in FISI. Dopo l'esperienza in FISI divenne capo dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali presso la Presidenza del Consiglio e quindi componente del Comitato Alta Sorveglianza e Garanzia dei Giochi Olimpici di Torino 2006. Fu capo missione alle Olimpiadi invernali di Albertville '92, Lillehammer '94, Nagano '98 e Salt Lake City 2002. Tenne una cattedra presso l'Università dell'Aquila dal 1988 al 2006. Nel 1991 fu nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi. Lascia i figli Alberto e Matteo e due nipoti. Il Presidente della FISI, Flavio Roda, tutto il Consiglio federale, gli atleti, i tecnici e lo staff FISI si stringono alla famiglia Contento in questo momento di grande dolore.