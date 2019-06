Investì e uccise un ciclista a Roma, nomade 21enne arrestato

I carabinieri di Treviso, nel pomeriggio di giovedì, ha rintracciato un nomade, R.L. 21enne, domiciliato a Treviso in via Bindoni, sul quale pendeva un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Corte d’Appello di Roma dovendo scontare la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio colposo in conseguenza di violazioni di norme del codice della strada.

Il fatto era accaduto a Roma il 5 novembre 2015 quando il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, alla guida di un’automobile Honda Jazz aveva investito, uccidendolo, un ciclista per poi darsi alla fuga. Lo stesso si era poi costituito il giorno seguente presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Treviso.