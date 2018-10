Trevigiana scomparsa da giorni, il mare restituisce il corpo

Era scomparsa, nel nulla, dallo scorso 18 ottobre mentre si trovava nella spiaggia di Tonnarella di Furnari, in provincia di Messina. Ieri, nel primo pomeriggio di domenica, il suo corpo è stato rintracciato al largo del litorale di Timpazzi, sempre nel messinese, a 60 km di distanza da dove era sparita, da un gruppo di surfisti. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Rosella Grespan, trevigiana di 72 anni ma residente da tempo a Rodi Milici. La donna era uscita di casa per fare una nuotata ma non era più rientrata. Il fratello, molto preoccupato, non vedendola tornare, aveva immediatamente dato l’allarme alle forze dell'ordine. Il sospetto è che l'anziana possa essere stata colta da un malore, risultato poi fatale, mentre si trovava in acqua. A recuperare il corpo della 72enne, conosciuta da tutti con il soprannome di "Lella", sono stati gli uomini della Guardia Costiera: la salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del Policlinico di Messina. A fugare ogni dubbio sarà ora l'autopsia, disposta dalla Procura di Messina. Rosella Grespan aveva parcheggiato la sua auto in un parcheggio di fronte al mare e poco distante, sulla spiaggia di Tonnarella, erano stati rinvenuti i suoi effetti personali; l'esame autoptico servirà ad escludere eventuali altre ipotesi, come quella di un'aggressione finita male.

"Lella", come i tre fratelli, avevano a lungo lavorato in Svizzera: è qui che aveva conosciuto il marito, un ex tornitore originario proprio del messinese e mancato nel maggio del 2016. Dalla loro unione erano nati due figli. Da quando la 72enne ed il marito erano andati in pensione, facevano la spola tra la Sicilia, dove si erano trasferiti, e Treviso, nel quartiere di Sant'Angelo, dove vivono buona parte dei parenti della donna.