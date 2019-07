Schianto sfiorato tra due boeing della Ryanair al "Canova", si indaga

L'Agenzia nazionale per la sicurezza in volo ha aperto un'inchiesta sullo schianto, fortunatamente solo sfiorato, tra due aerei passeggeri Boeing della Ryanair all'eroporto "Canova" di Treviso. L'episodio risale allo scorso 7 maggio, alle 11.53: secondo una prima ricostruzione un aereo che era in decollo lungo una pista dello scalo trevigiano mentre stava atterrando un altro velivolo, sempre un Boeing del vettore irlandese. Alla luce di quanto emerso dalle notizie diffuse dal quodidiano La Tribuna di Treviso, il direttore di Aertre, Marco Pinzi, ha deciso di convocare una riunione per fare il punto della situazione con il direttore dello scalo trevigiano.