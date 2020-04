Durante lo sfratto spunta una bomba: scatta l'evacuazione

Un ordigno, probabilmente una bomba a mano, solitamente utilizzata per esercitazioni dell'esercito, all'interno di un'abitazione. Questo quanto è stato ritrovato durante le operazioni di sfratto di un appartamento in via Toscana, nel quartiere di San Liberale, a Treviso. Sul posto sono intervenuti artificieri, gli agenti della polizia locale di Treviso e i carabinieri di Treviso. La bomba, ora posta sotto sequestro, sarà analizzata nei prossimi giorni per vagliarne la pericolosità. Al vaglio ci sono ora provvedimenti nei confronti dell'ormai ex proprietario dell'abitazione, un 60enne. I residenti della zona, inizialmente invitati a lasciare le proprie abitazioni, sono potuti rientrare in casa nel corso del pomeriggio, ad allarme cessato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.