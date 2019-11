Cronaca San Liberale / Via Tre Venezie

Fuga di gas nel bar-ristorante, paura a San Liberale in mattinata

Allarme in via Tre Venezie all'interno del Dema's, tra Poste e teatro delle Voci. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Treviso che hanno chiuso al traffico la strada per alcune ore. La perdita era dovuta alla sostituzione di una guarnizione