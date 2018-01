Treviso protagonista a Sanremo Rock con la band Il Fine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato sera alla School of Art di Colognola ai Colli si sono svolte le selezioni di Sanremo Rock, il concorso per band emergenti della scena rock Italiana più longevo in Italia. Il famoso contest, fin dagli anni ’80, è stato il trampolino per i grandi della scena musicale italiana: Ligabue, Litfiba, Carmen Consoli, Bluvertigo per citarne alcuni. Hanno partecipato alla importante manifestazione anche i Trevigiani “Il Fine”, classificandosi per le semifinali nazionali, che si svolgeranno a Maggio a Sanremo (IM). La band è nata poco più di un anno fa nella prima periferia di Treviso e si caratterizza da toni tanto duri e aggressivi quanto melodici e intimisti. Risultato? Un indie rock con testi “importanti”, che riflettono sulla società di oggi, interpretando i fatti che accadono nel mondo e gli eventi che, prima o dopo, toccano la vita di tutti.

Tutto questo in controtendenza rispetto alle grandi produzioni, pregne di spensieratezza, amori a lieto fine, divertimento e successo. Il fine raccoglie un bagaglio ultra-decennale di autoproduzioni musicali con Francesco Nichele (voce e chitarra), Omar Zambon (chitarra e cori), Enrico Cipolla (basso e cori) e Giuseppe Acacia (batteria e percussioni). I 4 trevigiani uniscono le loro abilità e la loro creatività per dar vita a una band che ricerca uno stile che coniuga melodie semplici, incisive e orecchiabili alla tecnica e ricercatezza delle soluzioni esecutive. Al momento la band è impegnata nella pre-produzione del loro primo singolo e in tutti i principali contest della scena Veneta e Nazionale. A maggio Il Fine si esibirà a Sanremo per le semifinali nazionali di Sanremo Rock: una grande opportunità di visibilità per Loro e per tutta la scena musicale Trevigiana! SOCIAL: https://www.facebook.com/ilfineband/ HASHTAG ufficiale: #ilfinerulez

