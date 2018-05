Cucine da incubo: incendio devasta un appartamento

TREVISO Un incendio è divampato all'interno di un appartamento di via Sant'Antonino a Treviso poco dopo le 13 di oggi. L'incendio è partito dalla cucina, in particolare da un frigorigero, sembra per cause elettriche. L'appartamento risulta ora inagibile e due persone sono rimaste intossicate da fumo e controllate dal Suem 118 sul posto. Intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso.