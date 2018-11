Interviene per dividere due detenuti, agente di polizia penitenziaria preso a pugni

Attimi di tensione giovedì pomeriggio, poco dopo le 17, all'interno del carcere minorile di Treviso. Due ragazzi detenuti sono arrivati alle mani ed un agente di polizia penitenziaria che si trovava da solo del reparto di detenzione, si è avvicinato per richiamare i contendenti e cercare di portare la calma prima che la situazione degenerasse, è stato colpito da un pugno al volto da uno dei due giovani, cadendo a terra, con il naso sanguinante. Il secondino è stato soccorso dagli altri agenti, subito intervenuti, e portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposto alle cure del caso.

«Il personale di Polizia Penitenziaria -commenta Luca Bosio, delegato del sindacato FP Cgil- non ne può più di questa Amministrazione sempre silente ed indifferente dinanzi a simili gravissimi episodi e/o eventi critici. Questa Organizzazione Sindacale ha segnalato e chiesto un'incontro con la Direzione dell'IPM di Treviso per trovare soluzioni e/o migliorare il servizio del Personale di Polizia Penitenziaria, ma nessuna risposta è stata data dalla Direzione alle nostre richieste. Le conseguenze dell’aggressione non sono state drammatiche, ma non possiamo più accettare che ci sia silenzio da parte dell’Amministrazione e anche una mancata valutazione dei rischi».