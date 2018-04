Truffe e raggiri: la polizia incontra i residenti del quartiere di Santa Bona

TREVISO Sabato 14 aprile dalle ore 10 presso il centro civico di via Ca' del Galletto il dirigente della sezione volanti della Questura di Treviso, Marco Masia incontra i residenti del quartiere di Santa Bona. Titolo dell'evento è "Come non cadere vittima di truffa e raggiri e consigli per essere più sicuri in casa propria". L'ingresso all'evento, organizzato da "Quartieri vivi e attivi", è libero.