Ascolta musica a tutto volume a notte fonda e minaccia i carabinieri

Nottata movimentata quella trascorsa dai residenti del quartiere di Santa Bona, in zona Barisella. Un nomade di 34 anni, residente con la famiglia nella zona, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Trevio per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, supportati anche dagli agenti delle volanti della polizia, erano giunti presso l'abitazione dell'uomo, in via Santa Bona nuova, dopo alcune segnalazioni dei cittadini che segnalavano come questi disturbasse la quiete pubblica. Nonostante fossero le 3 del mattino il nomade ascoltava musica a tutto volume, incurante dei vicini. Il 34enne, alterato dall'alcool, ricevendo la visita delle forze dell'ordine, si sarebbe scagliato contro i militari, minacciandoli. Per questo motivo era scattato l'arresto. L'uomo è stato poi scarcerato e rimesso in libertà.