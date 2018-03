Domani l'intitolazione di Largo Paccagnan, Soligo, Murer a Scapinello

Persero la vita il 25 gennaio 1997 in un incidente stradale sulla statale Pontebbana, tra Villorba e Treviso: stavano intervenendo per sedare una rissa in un locale. A loro dedicata una parte di piazza Crispi