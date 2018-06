Viale Montegrappa, ladro in bici le scippa la borsa e scappa

TREVISO Era seduta su una panchina di viale Montegrappa quando, improvvisamente, un ragazzo in sella alla bicicletta le ha afferrato la borsa, fuggendo via con il bottino. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso poco dopo le 13.30. Sfortunata protagonista una trevigiana che era sulla panchina in attesa di essere raggiunta da una collega di lavoro. Di certo non poteva immaginare quanto sarebbe avvenuto. "La borsa -racconta la vittima del furto- era appoggiata al mio fianco sinistro quando, all'improvviso, un giovane malvivente di pelle chiara, passando in bicicletta, afferrava "al volo" la mia borsa. Con gesto esperto la infilava in spalla e proseguiva la corsa. Il mio sconcerto, le urla di rabbia, il tentativo di seguirlo. Il suo sguardo di sfida". La donna ha potuto contare sull'aiuto dei passanti che hanno tentato di confortarla; poi nel pomeriggio si è recata presso la vicina Questura di Treviso per sporgere denuncia. Non semplice per la vittima di questo episodio superare lo choc tanto che la nottata successiva è stata per lei insonne, tormentata da continui flash visivi di quanto avvenuto. Ieri mattina la donna è stata contattata da un giardiniere che ha trovato la borsa a pochi passi dal palazzo Eden, dove evidentemente il ladro si era appartato per prendere il denaro dal portafogli della malcapitata.