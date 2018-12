"Guai a chi ci tocca": vandali in azione nella notte in centro storico

«Sono arrivati gli auguri di buone feste da parte dei centri sociali!»: così il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta dalla sua pagina Facebook l'atto vandalico che un ignoto (o ignoti) writer ha (o hanno) messo a segno la scorsa notte in via Municipio, nel cuore del centro storico di Treviso, a pochi passi da Ca' Sugana. La scritta, firmata con l'inconfondibile sigla dei centri sociali cittadini, così recita: "Guai a chi ci tocca" . Sull'episodio indaga ora la polizia locale di Treviso che attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in centro storico cercheranno di identificare il responsabile.