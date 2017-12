Scritta choc anti-Lega inneggia a piazzale Loreto

TREVISO Una inquietante scritta contro la Lega Nord, inneggiante a piazzale Loreto, è comparsa lungo il sottopasso di via Sarpi a Treviso. A lanciare la denuncia è stato il consigliere regionale Riccardo Barbisan che ha pubblicato su Facebook la scritta, corredata da un disegno inequivocabile. "Ecco gli auguri -scrive Barbisan- per il prossimo anno che ci rivolgono i centri sociali di Treviso nel sottopasso di via Sarpi. Sono gli stessi a cui il genio di Manildo ha regalato una caserma. Per piacere, dal 2018 smettiamo di finanziare con risorse pubbliche la violenza".

“La violenza anche sotto forma di parole va condannata senza se e senza ma, come nel caso di questa scritta - dichiara il primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo - Si tratta di un episodio vergognoso che non ha niente a che fare con i valori di Treviso e dei trevigiani. La politica nulla deve aver a che fare con il linguaggio dell’odio e con le offese gratuite ed aggressive. La politica dev’essere guidata dalla responsabilità, dal rispetto reciproco e dalla volontà di confrontarsi senza violenza. E questi principi non conoscono per me deroghe o eccezioni”. Il sindaco ha già dato disposizioni ai tecnici comunali di cancellare le scritte quanto prima.