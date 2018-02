Finti diplomi per essere assunti a scuola: in due già a processo

TREVISO Avevano gonfiato il voto della maturità ma anche letteralmente inventato un diploma e altri titoli che non avevano mai conseguito. In questo modo avevano ottenuto, dopo concorsi e selezioni, di poter lavorare come amministrativi presso un istituto scolastico trevigiano. Per questo motivo due uomini, entrambi napoletani, sono a processo per rispondere del reato di falso: l'indagine che li vede coinvolti risale al 2014 e venne coordinata dal pm Gabriella Cama.

Si tratta del prologo dell'inchiesta della Guardia di Finanza, in corso in questi giorni, che vede coinvolti decine di bidelli e amministrativi, tutti provenienti dalla Campania: il sospetto è che molti, attraverso appositi "diplomifici" (istituti nel napoletano in cui erano letteralmente venduti titoli di studio) abbiamo ottenuto il lavoro che attualmente ricoprono. Decine le posizioni che sono al vaglio degli investigatori. Tutto è partito da una denuncia anonima presentata al Provveditorato agli Studi di Treviso.