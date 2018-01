Adeguamento antisismico: dal Ministero 16,5 milioni alle scuole trevigiane

TREVISO Il ministero dell’Istruzione ha stanziato oltre sedici milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di 34 scuole nel Trevigiano, nell’ambito del programma nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici statali.

Ente Denominazione Scuola Intervento Finanziamento COMUNE DI FONTE EDMONDO DE AMICIS Adeguamento/miglioramento sismico € 921.617,00 COMUNE DI LORIA G. PASCOLI + GIOVANNI XXIII + MARCHESAN + ZANELLA Adeguamento/miglioramento sismico € 2.000.000,00 COMUNE DI CARBONERA EDMONDO DE AMICIS Adeguamento/miglioramento sismico € 1.303.149,88 COMUNE DI SPRESIANO SAN MARTINO Adeguamento/miglioramento sismico € 483.111,08 COMUNE DI VILLORBA GUGLIELMO MARCONI Adeguamento/miglioramento sismico € 243.800,31 COMUNE DI SILEA MONTESSORI - TIEPOLO Adeguamento/miglioramento sismico € 351.899,71 COMUNE DI GODEGA DI SANT URBANO PRIMARIA - D.BIRAGO Adeguamento/miglioramento sismico € 1.908.091,00 COMUNE DI FREGONA PALESTRA ELEMENTARI E MEDIE STATALI DI FREGONA Adeguamento/miglioramento sismico € 138.205,44 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE CESARE AMBROSETTO Adeguamento/miglioramento sismico € 632.002,82 COMUNE DI RIESE PIO X MARGHERITA SARTO SANSON Adeguamento/miglioramento sismico € 1.915.000,00 COMUNE DI VALDOBBIADENE EFREM REATTO Adeguamento/miglioramento sismico € 1.037.894,92 COMUNE DI VITTORIO VENETO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI Adeguamento/miglioramento sismico € 173.644,80 COMUNE DI GORGO AL MONTICANO SCUOLA MEDIA COMUNALE Adeguamento/miglioramento sismico € 261.110,16 COMUNE DI ARCADE G. CORAZZIN Adeguamento/miglioramento sismico € 457.774,61 COMUNE DI ALTIVOLE FRÀ GIOCONDO VERONESE Adeguamento/miglioramento sismico € 800.000,00 COMUNE DI FREGONA SCUOLE ELEMENTARI STATALI DI FREGONA Adeguamento/miglioramento sismico € 184.500,00 COMUNE DI ARCADE DIVISIONE JULIA Adeguamento/miglioramento sismico € 448.731,74 Comune di CASTELFRANCO VENETO scuola secondaria Martiri della Liberta' Strutturale € 605.000,00 Comune di CASTELFRANCO VENETO Scuola secondaria Giorgione Strutturale € 995.000,00 Comune di MARENO DI PIAVE Scuola elementare di Campagnola Manutenzione straordinaria € 100.000,00 Comune di MOTTA DI LIVENZA Scuola Primaria A. Manzoni Strutturale € 65.000,00 Comune di RIESE PIO X SCUOLA ELEMENTARE DI RIESE PIO X Strutturale € 600.000,00 Comune di RONCADE SCUOLA PRIMARIA DI BIANCADE "ANDREA MUSALO" Manutenzione straordinaria € 50.000,00 Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" Strutturale € 160.000,00 Comune di SAN VENDEMIANO SCUOLA PRIMARIA VERDI Strutturale € 65.000,00 Comune di SAN VENDEMIANO SCUOLA SECONDARIA SACCON Manutenzione straordinaria € 50.000,00 Comune di VALDOBBIADENE PADREA ANGELO CODELLO Strutturale € 150.000,00 Comune di VALDOBBIADENE N. BOCASSINO Strutturale € 50.000,00 Comune di VALDOBBIADENE S VENANZIO FORTUNATO Strutturale € 210.000,00 Comune di VALDOBBIADENE VILLA DEI CEDRI - SCUOLA ALBERGHIERA Strutturale € 630.000,00 Comune di VITTORIO VENETO Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" Manutenzione straordinaria € 80.000,00 Comune di VITTORIO VENETO Scuola Primaria "Marco Polo" Manutenzione straordinaria € 110.000,00 Comune di VITTORIO VENETO Scuola Primaria "Andrea Parravicini" Manutenzione straordinaria € 50.000,00 Comune di VITTORIO VENETO Scuola Primaria "Ugo Costella" Manutenzione straordinaria € 130.000,00 TOTALE €16.438.916,47

«Con il decreto del ministero, i Comuni interessati possono procedere con la progettazione esecutiva e ad aggiudicare i lavori entro 18 mesi», spiega il deputato Roger De Menech. «Il programma è uno dei pezzi previsti dalla riforma della scuola e prevede interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche». Il programma ministeriale fa seguito alle indagini diagnostiche fatte su tutte le scuole italiane - materne, elementari e medie - e prevede interventi per 1 miliardo e 58 milioni di euro.