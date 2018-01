Cronaca / via del Municipio

Male incurabile, addio all'avvocatessa trevigiana Selvaggia Segantini

La 48enne, mamma di due gemellini di 10 anni, è mancata oggi, giovedì, al Ca' Foncello dove si trovava ricoverata da prima di Natale. Esperta in brevetti, marchi e diritto d'immagine aveva fondato il suo studio in via del Municipio nel 2005