Ottengono lo status di rifugiati: cacciati dalla "Serena" ora dormono in un parcheggio

TREVISO Da richiedenti asilo erano ospitati presso la caserma "Serena" di Dosson di Casier dove potevano mangiare, dormire, vivere una vita non certo di agi ma dignitosa. Ottenuto lo status di rifugiati sono stati messi alla porta dall'hub trevigiano (perdendo il diritto all'ospitalità) e da profughi sono diventati dei clochard, costretti a dormire in un anfratto del parcheggio della cittadella Appiani, senza un soldo per vivere (la sera si recano alla Caritas per mangiare), senza servizi igienici a disposizione e con un inutile permesso per soggiornare sul nostro territorio. Protagonisti di questa paradossale vicenda dieci ex-profughi afghani e pakistani: il loro destino è per ora incerto. L'unica sicurezza è che per molti come loro, una volta che la commissione territoriale conferirà ai richiedenti asilo lo status di rifugiati, rischia di aprirsi, come unica soluzione, la strada della vita da senza-tetto.