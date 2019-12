Caos al Sert, tossicodipendente aggredisce vigilante ed infermieri

Minuti di tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì, presso la sede del Sert di Treviso, in via Castellana. Poco dopo le 18 un tossicodipendente, fuori controllo, ha aggredito prima un vigilante che si trovava a presidio della struttura di Villa dal Bo' e poi alcuni infermieri. Protagonista dell'episodio è stato un 24enne trevigiano, residente nel quartiere di San Paolo, che è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Il giovane pretendeva di ricevere le terapie farmacologiche nonostante gli ambulatori fossero chiusi. Lievemente ferito nella collutazione un 56enne di Breda di Piave, guardia giurata della Civis. Il 24enne è stato denunciato per violenza e minacce a pubblico ufficiale.