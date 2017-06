Servizio civile nazionale, finanziati due progetti di Unpli Veneto

TREVISO Nuove opportunità per i giovani veneti attraverso le Pro Loco del Veneto. Anche quest’anno, infatti, il comitato regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia si è visto finanziare entrambi i progetti presentati per il bando per il Servizio Civile Nazionale, ovvero “Le Vie dei Sapori Antichi” e “I Cammini e le Vie della Fede”. Sono 83, in particolare, i posti a disposizione di giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, che entro il 26 giugno potranno candidarsi per prestare servizio volontario presso una delle 39 sedi Pro Loco e consorzi Pro Loco accreditate a svolgere attività legate ai due progetti. Ben 9 le sedi disponibili a Vicenza, 15 a Treviso, 2 a Belluno, 3 a Verona, Padova, Rovigo e 4 a Venezia, per un totale di 10 ragazzi in più rispetto al 2016.



Il progetto “Le Vie dei Sapori Antichi” mira alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico attraverso la riscoperta del cibo e dei piatti tipici della cucina antica. La prospettiva enogastronomica permette di approfondire la conoscenza sia dello stato di benessere di un popolo, sia degli scambi commerciali che anche a livello locale avvenivano attraverso il baratto. Soprattutto, arricchisce la conoscenza della cultura locale, dell’insieme di tradizioni e costumi che rappresentano il patrimonio immateriale del nostro territorio.

“I Cammini e le Vie della Fede”, invece, è un progetto che punta alla promozione degli itinerari religiosi presenti nell’area dei comuni aderenti al progetto. Si propone, in particolare, una rilettura e mappatura del territorio e della sua storia attraverso questi percorsi con le testimonianze, materiali (antiche vie di comunicazione, ponti, insegne stradali, pietre miliari, luoghi di ospitalità) ed immateriali (eventi e vicende storiche, leggende, culture, usi e tradizioni), legate alla pratica dei cammini.