Giochi erotici davanti al figlio minore, assolta coppia di trevigiani

Erano entrambi accusati di violenza sessuale nei confronti del figlio minorenne di lei, che sarebbe stato costretto ad assistere ai giochi erotici tra la madre e il nuovo compagno e in una occasione anche a partecipare. Ma gli imputati, due 45enni residenti nel capoluogo e difesi dall'avvocato Michela Nasato, sono stati assolti - pur con la formula dubitativa - perché "il fatto non sussiste" . La vicenda risale al 2014 ed è arrivata nelle aule di giustizia dopo la denuncia del padre del ragazzo. L'uomo, separato dalla madre del figlio, avrebbe raccolto la testimonianza di quello che al tempo dei fatti era solo un bambino. «Mamma e il suo nuovo compagno -disse- fanno certe cose davanti a me». Il padre si sarebbe allora rivolto ai carabinieri. Poi si sarebbe arrivati alla denuncia, sfociata in un procedimento penale che dopo l'incidente probatorio con la testimonianza del ragazzo è approdato al rinvio a giudizio della coppia.

Secondo quanto riferito dal ragazzino i due adulti lo avrebbero lasciato guardare mentre consumavano rapporti orali nel salotto dell'abitazione di lei e costretto a vederli girare nudi per casa mentre organizzavano "giochi erotici" a cui, almeno in una occasione, avrebbe parzialmente partecipato anche il bambino.

Sullo sfondo ci sarebbe stato però anche il clima di grande conflittualità fra i due ex, una situazione che ha fatto dire all'avvocato Nasato: «C'era molto da capire in questa vicenda per evitare che il minore non fosse in realtà una pedina nella nella guerra tra ex». Alla fine la versione del giovane, oggi 14enne, non ha convinto la corte che quello a cui assisteva fossero in effetti scene di sesso né che alla luce di quanto emerso a dibattimento sia stato davvero coinvolto dalla madre e dal compagno di situazioni esplicitamente erotiche.