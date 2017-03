Nella Marca arriva la sfida del trasporto digitale grazie a "GeoMedia Smart Client"

TREVISO Con oltre un milione di abitanti per ben 95 comuni, e una considerevole mole quotidiana di turisti, avere un efficiente sistema stradale e di trasporto è un requisito essenziale. Per questa ragione la Provincia di Treviso ha dovuto far fronte alla necessità di semplificare e ottimizzare la manutenzione delle sue strade, una sfida che ha saputo cogliere e vincere grazie a GeoMedia Smart Client, un avveniristico software di geolocalizzazione realizzato da Hexagon spa, azienda leader nelle tecnologie digitali ed aerospaziali.

Questo potente strumento permette di modificare, controllare, gestire e aggiornare costantemente tutti i dati relativi alle attività dell’intera rete stradale locale, il tutto con estrema facilità. Attraverso una segmentazione dinamica delle strade e l’autodeterminazione del chilometraggio effettivo, il software è in grado di ottenere una completa banca dati topologica, così da automatizzare azioni di ricerca e modifica dei tratti stradali, e garantire un servizio di controllo e manutenzione rigoroso ed efficace. Normalmente infatti, per esplicare funzioni solitamente tanto complesse, esiste un ufficio apposito con addetti specializzati in GIS, ossia un sistema informatico computerizzato, che deve coordinare informazioni e processi dei tanti reparti e servizi stradali provinciali, oltre a quelli di numerosi collaboratori esterni, molto spesso non specialisti GIS.

“Utilizzando GeoMedia Smart Client”, ha dichiarato Luca Canduro, technical instructor della Provincia di Treviso, “abbiamo ottimizzato i processi interni e le relazioni con i fornitori esterni, fornendo direttamente ai nostri utenti un servizio personalizzato sulla base delle loro esigenze specifiche”. Gli utenti finali infatti, come anche appaltatori esterni, possono adesso creare dati, mappe e report per i loro progetti con estrema facilità e senza bisogno di nessuna competenza tecnica. Tutto questo fa sì che un processo prima lento e totalmente inefficiente di controllo sia ora estremamente funzionale, oltretutto con un ragguardevole risparmio di tempo.