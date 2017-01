Siccità, Piave servizi: "Nessun problemi di approvvigionamento"

TREVISO Non piove da ben più di un mese sui territori dei 39 Comuni delle province di Treviso e Venezia soci di Piave Servizi S.r.l., la società che gestisce il servizio idrico integrato. E le previsioni meteorologiche non danno per imminenti precipitazioni che gioverebbero un po’ a tutti. Il presidente di Piave Servizi Alessandro Bonet, dopo essersi confrontato con i tecnici delle sedi di Codognè e Roncade, rassicura gli utenti: “Per ora le fonti gestite dalla nostra società non presentano particolari problemi di approvvigionamento né nella zona nord (ad esempio in Comune di Vittorio Veneto) né in quella sud (ad esempio a Silea). Non esiste al momento un rischio di rimanere “a secco”, ma resta naturalmente valido l’invito a tutti gli utenti a non sprecare acqua, comportamento sbagliato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche visti l’importanza di questa risorsa per la vita umana e il lavoro di chi è impegnato ogni giorno per garantirne l’erogazione dai rubinetti”. Piave Servizi ricorda che per informazioni sul servizio idrico è a disposizione il numero verde per i clienti, che risponde al numero 800-016076.