Sversamento di gasolio nel Sile: al lavoro vigili del fuoco, polizia locale e Arpav

Una vasta macchia oleosa, con ogni probabilità del gasolio, è comparsa nel pomeriggio di oggi, martedì, lungo il corso del fiume Sile in città. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti nella zona della stazione delle corriere Mom. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno steso sul posto delle panne assorbenti per contenere l'inquinamento. Giunti anche i tecnici Arpav per verificare la gravità della situazione e gli agenti della polizia locale di Treviso che ora indagano per accertare la provenienza dell'idrocarburo che è finito in acqua. Per constatare quanto è accaduto sono intervenuti anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, ed il vicesindaco, Alessandro Manera. L'odore di gasolio, molto forte e penetrante, era percepibile anche a centinaia di metri di distanza.