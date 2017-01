Stroncata da un male incurabile, San Liberale piange Silvia Boscarato

TREVISO Lutto nel quartiere di San Liberale per la scomparsa, a 57 anni di età, di Silvia Boscarato. La donna, molto conosciuta anche per essere stata titolare di un negozio, si è spenta nella tarda serata di lunedì, al culmine di una lunga battaglia contro un male incurabile, un tumore al pancreas che non le ha dato scampo. Silvia Boscarato lascia il marito Renzo, le figlie Alessandra e Valentina e due nipotine oltre al padre e al fratello. Il funerale si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di Monigo giovedì alle ore 10.