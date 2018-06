Sinti contro rom: lite tra ragazzini e genitori, intervengono i carabinieri

TREVISO C'è voluto l'intervento dei carabinieri di Treviso, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, per mettere fine ad una furiosa lite divampata in via Bindoni a Treviso tra le due fazioni, da una parte i rom, dall'altra i sinti, che vivono nella zona. A litigare furiosamente un uomo ed una donna, genitori di due ragazzini di circa 12 anni: da tempo i rapporti tra i due sono molto tesi. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari uno dei giovani avrebbe riferito al proprio genitore di essere stato insultato da un adulto del clan rivale. L'arrivo dei militari ha messo fine agli improperi e alle urla reciproche tra i protagonisti. C'è anche chi aveva segnalato la presenza di un coltello, brandito dall'uomo; nessuno dei testimoni, riferiscono i carabinieri di Treviso , ha tuttavia confermato questa circostanza.

Acampora: "E' una bomba ad orologeria". "Via Bindoni è una bomba ad orologeria e chi ci sta rimettendo - commenta Davide Acampora, consigliere comunale di Forza Italia - sono i cittadini italiani che subiscono giorno dopo giorno le angherie e le violenze psicologiche da parte di questi personaggi di etnia Rom e Sinti che questa sera sono arrivati a sfidarsi addirittura con i coltelli. Per quanto ancora i residenti incolpevoli dovranno subire tutto questo? Il mio appello al sindaco Conte, che come me conosce benissimo la situazione, è quello di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza l'intera zona allontanando tutti quei soggetti pericolosi che creano pericolo per l'intera comunità. È inconcepibile che questi personaggi siano assegnatari di case di edilizia popolare e che si permettono di fare ciò che vogliono da anni. Lo Stato italiano deve garantire la sicurezza dei cittadini. È necessaria una stretta, a partire dall'analisi del loro stile di vita da parte della Guardia di Finanza, pendenze giudiziarie e abusi edilizi. In quella via vivono anche dei minorenni figli di italiani che psicologicamente sono molto provati da questa situazione. Mi sono recato personalmente sul posto stasera".