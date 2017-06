Massimo Cirri e Mirko Artuso: "La volta che ho pensato di diventare matto"

TREVISO Dopo il dialogo tra Natalino Balasso e Giuliano Scabia sul “viaggio di Marco Cavallo” e l’esilarante spettacolo di musica e cabaret di Banda Osiris (tutto esaurito all’auditorium Sant’Artemio) Sabato 10 Giugno arriva la terza serata di “Robe da Mati” la rassegna culturale nata per celebrare i 25 anni della Cooperativa Sol.Co. di Treviso accendendo i riflettori e portando in piazza il confronto sulla malattia mentale. Protagonisti sabato sera, in Piazza Rinaldi a partire dalle 21, saranno Massimo Cirri, nota voce del programma di Rai Radio2 Caterpillar, e Mirko Artuso, attore e direttore artistico del Teatro del Pane, con lo spettacolo “La volta che ho pensato di diventare matto”.

"Dentro ognuno di noi, pensavo, c'è una superficie indivisibile che nessun altro essere umano può esplorare, un territorio ostile e inospitale, una terra che a volte anche noi tralasciamo di visitare". Da queste parole scritte da Vitaliano Trevisan nel suo “Quindicimila passi” e dal racconto “Quella volta che ho pensato di diventare matto” scritto da Massimo Cirri nasce l'omonimo spettacolo/reading ideato da Mirko Artuso (che ne cura anche la regia) e musicato da Sergio Marchesini e Giorgio Gobbo.

Una reading informale e non retorico sulla follia della ‘normalità’ paradossale e amara che tutti viviamo e mettiamo in atto ogni giorno, nel quotidiano, lo spettacolo sarà anche un discorso sugli antidoti che si devono inventare per tenerle testa. Riflessioni, musica, monologhi, letture, ma anche testimonianze che arrivano dai racconti scritti da molti cittadini che hanno testimoniato la loro esperienza con la follia, arrivati alla cooperativa e agli autori della serata, attraverso l’invito a raccontare la volta che hanno pensato di impazzire.

Artuso e Cirri racconteranno di quella volta in cui hanno pensato di diventare matti perchè, dicono, almeno una volta nella vita capita a tutti di pensarlo. Ad aiutarli ci saranno le parole di autori illustri come Vitaliano Trevisan, Luigi Meneghello, Wisława Szymborska, Hermana Águila, oltre agli stessi Artuso e Cirri. La serata vedrà l’accompagnamento musicale di Sergio Marchesini e Giorgio Gobbo.