Blitz antidroga di polizia e polizia locale in centro: arrestati due profughi

TREVISO Quando ha visto la volante della polizia, ha cercato di pedalare più velocemente, per sfuggire al controllo degli agenti. Una mossa sospetta che ha indotto gli agenti a fermarlo, controllarlo e arrestarlo per spaccio. L'episodio è avvenuto alle 16 di giovedì a Treviso, in via Lungo Sile Mattei. I poliziotti si sono messi all’inseguimento e, dopo alcuni istanti, sono riusciti a fermare il fuggitivo, sottoponendolo ad un controllo di polizia. Nel corso del centrollo il ciclista è stato trovato in possesso di 78 grammi di marijuana, suddivisi in 14 bustine, pronte per essere smerciate. A finire nei guai A.K., un profugo nigeriano di 30 anni. Lo straniero è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo per direttissima.

Poche ore dopo, alle 22, la polizia locale di Treviso ha arrestato, sempre per spaccio, un altro profugo di 40 anni. Lo straniero è stato pizzicato a spacciare in via Roma. Gli agenti hanno bloccato acquirente e pusher con quest'ultimo che ha tentato di fuggire e colpire più volte i vigili che comunque sono riusciti ad immobilizzare lo straniero. Tolto il cappuccio dal volto dell'uomo, la polizia locale ha scoperto che si trattava di W.M. richiedente asilo precedentemente ospitato presso un centro accoglienza della città ma ora allontanato dal sistema di accoglienza. L'uomo poche settimane prima era stato sorpreso dagli agenti mentre vendeva dosi ad un altro italiano, sempre in via Roma. Questo gli era costato l'arresto e la mattina successiva era stato giudicato per direttissima, condannato a 12 mesi con pena sospesa e quindi rimesso il libertà. Poi ovviamente è tornato a spacciare come nulla fosse.

"Ringrazio ancora una volta gli agenti della polizia locale di Treviso per la grande professionalità che continuano a dimostrare e al grande attaccamento alle istituzioni anche se purtroppo in alcuni casi si trovano a dover intervenire nei confronti di soggetti già noti alla giustizia e con precedenti penali": commenta il comandante della polizia locale Maurizio Tondato.