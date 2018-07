Blitz antidroga della polizia locale di Treviso, controlli anche nei negozi etnici

TREVISO Ennesimo blitz contro lo spaccio in centro storico, in questi giorni, della polizia locale di Treviso: interessate le zone più calde del centro cittadino tra Porta Altinia, via Orioli, Riviera Santa Margherita e i giardini di via Toniolo, il cosiddetto “quadrante dello spaccio”. Dalle 16 alle 18 di ieri pomeriggio, lunedì, gli agenti sono stati impegnati nelle attività di controllo degli abituali frequentatori della zona, con l'ausilio dell'unità cinofila: il bilancio finale è di decine di persone identificate tra cui un minore segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. La massiccia presenza di uomini e mezzi voluta e guidata in prima persona dal Sindaco Conte Mario si è conclusa ai giardini Toniolo con il controllo di decine di frequentatori e con la comminazione di alcune sanzione per detenzione di sostanze alcooliche e l'emissione di due daspo urbani. "Gli uomini, guidati dal Comandante Tondato Maurizio, proseguono un continuo monitoraggio delle zone del centro e della stazione -si legge in un comunicato- al fine di garantire elevati livelli di sicurezza e serenità a tutti i cittadini".