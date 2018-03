Spacciava cocaina alla stazione delle corriere: arrestato un 32enne

TREVISO Spacciava cocaina nella zona della stazione delle corriere di Treviso, in via LungoSile Mattei, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile. L'episodio è avvenuto venerdì scorso, poco dopo le 16. A finire in manette, per spaccio, un colombiano di 32 anni, F.E.D.F.. L’uomo, con numerosi precedenti penali e residente a San Donà di Piave, è stato sorpreso durante un controllo con varie dosi (10 grammi di cocaina in tutto) e con la somma di 170 euro, probabile provento dell’attività di smercio di polvere bianca. Lo straniero è stato condannato ad un anno di reclusione e 3mila euro di multa da scontare nel carcere di Santa Bona non potendo usufruire dei benefici di legge.