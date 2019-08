Spaccio di marijuana, 22enne arrestato ai giardinetti di Sant'Andrea

Operazione antidroga della polizia locale di Treviso ai giardinetti di Sant'Andrea di via Toniolo: nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, è stato E.N., nigeriano di 22 anni, sorpreso con dieci dosi di marijuana e un altro involucro con un etto della stessa sostanza. Ad agire è stato il nucleo di polizia giudiziaria insieme al pronto intervento. L'appartamento dove è ospitato il nigeriano, situato sempre in città, è stato perquisito dagli agenti: in un armadio è stata trovata altra sostanza ed elementi utili ai fini delle indagini. Durante la perquisizione un suo connazionale ha cercato di opporsi ai controlli e per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nell'appartamento è stato sorpreso altresì il proprietario, di nazionalità brasiliana che era intento a consumare cocaina: per questo motivo sarà deferito alle autorità amministrative. Le manette ai polsi del 22enne sono scattate a conclusione di una serie di indagini e servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga e al degrado urbano sull'area di via Fiumicelli e via Toniolo dove le azioni di prevenzione e repressione da parte della Polizia Locale sono pressoché quotidiane.