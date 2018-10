Spaccio in centro storico, due arresti dei carabinieri

Giovedì pomeriggio, alle ore 16 circa, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato due giovani nigeriani, E.M. e E.Y entrambi 20enni e domiciliati in Treviso, con precedenti di polizia, per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due stranieri sono stati notati in via Roma, a Treviso, mentre tentavano di avvicinare alcuni giovani locali, per vendere loro dosi di droga. Alla successiva perquisizione i pusher sono stati trovati in possesso di circa trenta bustine di marijuana per circa 40 grammi oltre a 100 euro frutto dello spaccio. I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale di via Cornarotta in attesa di comparire davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida ed il successivo giudizio.