Sorpreso a spacciare marijuana, 28enne arrestato dai carabinieri

TREVISO Ieri, verso le 15.30, i militari del Nucleo Radiomobile di Treviso hanno arrestato un gambiano, 28enne, pregiudicato e senza fissa dimora, per essersi reso responsabile di spaccio e detenzione di stupefacenti. Il fatto è accaduto in via Zorzetto di Treviso dove i militari hanno sorpreso S.J. a cedere una modica dose di marijuana ad un giovane minorenne che, dopo avergli dato 5 euro, si è dileguato. Lo straniero, invece, è stato bloccato e trovato in possesso di altri 10 grammi suddivisi in 6 dosi che ha nascosto nei pantaloni. Per lui sono scattate le manette; questa mattina comparirà davanti al giudice del Tribunale per la convalida ed il processo per direttissima.