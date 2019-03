Oltre alla marijuana spacciava ansiolitici, 20enne nei guai

Questa mattina, giovedì, verso le 10.30, durante un controllo congiunto con personale dell’unità cinofila della polizia locale di Treviso, i militari della sezione radiomobile dei carabinieri di Treviso hanno denunciato un giovane gambiano, I.D. di 20 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il giovane, durante l’attività svolta ai giardini di Sant’Andrea, è stato trovato in possesso di cinque bustine di marijuana per 7 grammi complessivi oltre a 10 compresse di un farmaco ansiolitico antiepilettico, il “Rivotril” spacciato ed usato come stupefacente con l’alcool . Tutto lo stupefacente è stato sequestrato in attese delle successive analisi. Le attività continueranno nei prossimi giorni.