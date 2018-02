Spaccio di droga in via Roma: arrestati due pusher nigeriani

TREVISO Doppio arresto, nel corso della giornata di giovedì, per spaccio di droga nelle zone più calde del centro storico di Treviso. La prima operazione, condotta dai carabinieri, ha portato in cella un 22enne nigeriano mentre la polizia locale, supportata da uomini dell'Esercito, ha stretto le manette ai polsi ad un secondo pusher, un 39enne, sempre nigeriano.

IL BLITZ DEI CARABINIERI Giovedì, verso le 23, un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso ha arrestato un nigeriano S.I. 22 enne, con precedenti di polizia e nullafacente, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato sorpreso in via Roma a vendere una bustina di marijuana ad un coetaneo italiano che, vistosi scoperto, si è dileguato sbarazzandosi della droga (0.5 grammi circa). Il nigeriano ha tentato la fuga strattonando uno dei militari che, nonostante sia stato spintonato a terra, è riuscito a bloccarlo. L’arrestato, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di altre quattro dosi di marijuana (8 grammi in tutto) che aveva nascosto tra i rami di una pianta lungo la via Roma oltre a 200 euro in biglietti da 5. Lo straniero sarà processato per direttissima.

L'ARRESTO DELLA POLIZIA LOCALE Nella stessa serata, gli agenti della Polizia Locale di Treviso hanno monitorato con il cane anti-droga Hitch la Pescheria, piazza Giustiniani, piazza Santa Maria dei Battuti e della stazione. In via Roma è stato pizzicato un nigeriano, W.M. di 39 anni, già noto per precedenti di spaccio risalenti alla scorsa estate, mentre cedeva stupefacente ad un quarantenne napoletano, residente in Provincia di Treviso. Una volta fermato, lo straniero ha cercato di fuggire dagli agenti, colpendoli con calci e pugni: alla fine è stato bloccato ed arrestato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel controllo sono intervenuti anche i militari dell’Esercito impiegati nell’operazione Strade Sicure. Il fiuto del cane Hitch ha permesso di rinvenire il nascondiglio del pusher, dove erano nascoste diverse confezioni di marijuana e cocaina pronte per essere vendute. Il pusher ha passato quindi la notte nella cella di sicurezza del Comando in attesa del processo per direttissima. "Il mio plauso -commenta il comandante Maurizio Tondato- alla nostra polizia locale per questo nuovo intervento che si inserisce in una attività pianificata volta a contrastare lo spaccio e l'assuzione di sostanze stupefacenti. Un'attività svolta con continuità e mirata, grazie alle preziose segnalazioni del controllo di vicinato che permette di attenzionare un'area definita e che conferma come altre zone non presentino problematicità da questo punto di vista, dalla Pescheria a Piazza Santa Maria dei Battuti".