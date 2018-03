Droga nascosta nel cestino dei rifiuti e spacciata. 20enne arrestato

TREVISO I carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso nella mattinata di ieri, lunedì, hanno arrestato J.O. gambiano di 20anni, con precedenti penali, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto in via Orioli alle ore 10 circa. Il copione è quello di altri arresti recenti delle forze dell'ordine in questi ultimi mesi. Lo straniero aveva nascosto la droga in un luogo facilmente accessibile. Non appena è stato avvicinato dall’acquirente, ha preso il denaro, prelevato la dose e l'ha passata al giovane. In questo caso lo stupefacente, circa 13 grammi di marijuana suddivisa in otto involucri, era nascosto sotto un cestino dei rifiuti. Lo straniero, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine è stato trattenuto in custodia in attesa di essere processato per direttissima. Oltre al reato di spaccio lo straniero è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver spintonato i due militari che volevano perquisirlo.