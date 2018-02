Beccato a spacciare, pusher investe un carabiniere con la bici

TREVISO Nel pomeriggio di domenica, alle 15.30, un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia di Treviso ha arrestato un nigeriano, S.I., 22enne, con precedenti di polizia, nullafacente per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato sorpreso in via Roma a vendere una bustina di marijuana ad un coetaneo italiano per l’equivalente di 5 euro. Vistosi scoperto, il nigeriano ha tentato la fuga investendo con la bicicletta uno dei militari che, nonostante fosse stato spinto a terra, è riuscito a bloccarlo.

L’acquirente, invece, gettata a terra la marijuana, è riuscito a dileguarsi nelle vie cittadine. In seguito alla perquisizione il 22enne è stato trovato in possesso di ulteriori 5 dosi di marijuana del peso complessivo di 10 grammi, droga nascosta in una scarpa, nonché di 20 euro in biglietti da 5. Questa mattina, lunedì, verrà processato per direttissima.