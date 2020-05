Colpisce con una fucilata il vicino di casa, arrestato pensionato

Si è affacciato alla finestra della sua abitazione, al pianoterra, e con il suo fucile da caccia ha esploso un colpo contro il vicino di casa che era rincasato poco prima e aveva appena posteggiato il suo scooter. La rosa di pallini ha colpito il malcapitato sulla schiena, tra collo e spalle, senza ferirlo in modo grave. L'incredibile vicenda è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, attorno alle ore 14, all'incrocio tra via Zecchette e via Mauro, quartiere di Monigo, periferia trevigiana, non distante dalla cittadella Appiani.

Non è chiaro cosa abbia spinto il "cecchino" ad entrare in azione in questo modo così eclatante: si tratta di un uomo di 74 anni, pensionato, senza nessun precedente penale alle spalle e probabilmente con qualche problema di carattere psicologico. L'anziano è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e sul suo conto indagano ora gli uomini della squadra mobile, coordinati dal dirigente, Claudio Di Paola. Sequestrata l'arma utilizzata dal pensionato mentre la polizia scientifica ha svolto i rilievi del caso, sul posto, tra lo sconcerto dei residenti della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ferito è un uomo di 55 anni, R.P., di origini meridionali, residente poco distante al punto in cui è stato colpito: i pallini lo hanno ferito solamente in modo lieve. E' stato subito trasportato dagli infermieri del Suem 118, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sono ancora al vaglio le cause della violenta aggressione di cui il 55enne è rimasto vittima. Nelle prossime ore l'uomo sarà a sua volta interrogato dagli investigatori per capire se vi siano stati screzi precedenti tra i due.