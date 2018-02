Rolex, gioielli e oro: colpo da 300mila euro in casa di Giorgio Spigariol

TREVISO Gioielli più svariati, collane, orecchini, penne d'oro, vari rolex e altri preziosi. Un tesoro del valore di oltre 300mila euro quello che i ladri sono riusciti a prendere all'interno dell'abitazione trevigiana, in via Roma, di Giorgio Spigariol, 88 anni, ex dipendente della Regione molto noto nella Marca e non solo perchè portavoce del "doge" Carlo Bernini dal 1980 al 1989. Spigariol e la moglie Carla Conean si sono resi conto del furto solo domenica pomeriggio ma il blitz risalirebbe ad almeno 24 ore prima: i "topi d'appartamento" avevano fatto di tutto per dissumulare il colpo, lasciando tutto in ordine e senza neppure scassinare la porta d'ingresso dell'abitazione. Sparite anche le chiavi di casa della moglie di Spigariol: sarebbero stati utilizzati dai malviventi per chiudere a doppia mandata l'ingresso, senza così destare sospetti. Ma come sono riusciti ad entrare senza forzare la porta? Un mistero per ora. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso a cui Spigariol si è rivolto. Saranno probabilmente visionate le telecamere di videosorveglianza dell'area, notoriamente una delle più "calde" della città.