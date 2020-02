Per evitare un controllo spintona un carabiniere e scappa

Per evitare di essere controllato da una pattuglia dei carabinieri, ha aggredito, spintonandolo a terra, un militare, dileguandosi poi a piedi. A distanza di alcuni giorni il responsabile dell'episodio, avvenuto lo scorso 9 febbraio in via Da Corona a Treviso, è stato identificato. Si tratta di un nigeriano di 42 anni, residente a Treviso, con precedenti penali alle spalle. Per lui scatterà una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.